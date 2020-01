Levan Akins film favorit på Guldbaggegalan

Foto: Jonas Ekströmer/TT

"And then we danced" och "Quick" har flest prischanser när årets Guldbaggar nu ska delas ut.

Levan Akins film ses bland annat som en storfavorit att ta hem priset för bästa film.

När ett svenskt filmår ska sammanfattas och prisas på Cirkus i Stockholm ser vinstchanserna goda ut för Levan Akins "And then we danced" och Mikael Håfströms "Quick" – i alla fall på pappret. Levan Akin har med sig hela sitt georgiska filmteam på röda mattan – och säger att han inte är speciellt nervös inför prisutdelningen.

– Mina nerver mår bra, jag är inte så nervös av mig.

TT: Är det för att du är säker på att du kommer att vinna?

– Nej, absolut inte. Det är mer att min nervositet handlar om andra, viktigare grejor.

Sju nomineringar

"And then we danced" och "Quick" har sju nomineringar var. Men favoritskapet får sägas vara något större för "And then we danced". Filmen har gått hem hos kritikerna, är flerfaldigt prisbelönad och utsågs till Sveriges Oscarsbidrag.

Levan Gelbakhiani är nominerad för bästa huvudroll som homosexuell dansare i "And then we danced". I hans hemland Georgien har filmpremiären kantats av stora protester som fördömer filmens innehåll.

– När man har det här stödet från ett annat land, det är fantastiskt. Det skulle vara så bra om vi vann, säger han.

De övriga nominerade för bästa film är Jesper Ganslandts "438 dagar", Roy Anderssons "Om det oändliga", Anna Eborns "Transnistra" samt Jon Holmbergs "Sune – best man".

"Inte hela världen"

Levan Akin kan prisas både för bästa regi och manus. Två kategorier där Roy Andersson, som i november belönades med regipriset på filmfestivalen i Venedig, är en stark utmanare. Men Andersson själv tror att "Om det oändliga" drar det kortare strået.

– Jag har inte sett "And then we danced", ska jag erkänna. Men människor i min omgivning som jag har väldigt stort förtroende för tycker att den är värd att vinna och jag litar på det.

TT: Du tror inte på din egen film?

– Jag menar att den har stor chans också. Men det är inte hela världen, jag har ändå fått priser i min filmkarriär. Nu när man har varit i Venedig och fått Guldlejonet, ska man då bli ledsen för att man inte får Guldbaggen i Stockholm?

Flertalet nomineringar, sex stycken, har även "438 dagar". Bland annat är Gustaf Skarsgård och Matias Varela, som i filmen spelar journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson, nominerade till bästa manliga huvudroll.

Guldbaggegalan sänds i SVT1 med start klockan 20.00.