Läkemedelsjätte nära opioiduppgörelse

En av de största aktörerna i opioidepidemin i USA väntas betala enorma skadestånd och konkursförklara bolaget för att undvika rättegångar.

Den amerikanska läkemedelskoncernen Purdue Pharma är nära att träffa en överenskommelse utanför domstol för att undvika tusentals stämningar i den pågående opioidkrisen. Purdue Pharma tillverkar Oxycontin, ett av de läkemedel som orsakat störst skada i opioidepidemin främst i USA.

Uppgörelsen innebär, enligt Reuters och The New York Times, att Purdue Pharma lämnar in ett slags konkursansökan och upphör att finnas till som bolag i dess nuvarande form.

Medlemmar i familjen Sackler, som äger Purdue, ska betala tre miljarder dollar, omkring 29 miljarder kronor, i skadestånd under sju års tid.

Ett nytt bolag fortsätter att sälja medicinen Oxycontin, där all vinst ska doneras till bland annat offer för opioidmedicinen.

Familjen donerar också de mediciner mot opioidberoende, som Purdue Pharma för närvarande producerar och utvecklar, till det oberoende bolaget.

Uppgifterna om överenskommelsen kom från två oberoende källor enligt New York Times. En uppgörelse skulle därmed slutas omkring sex veckor innan en första federal rättegång inleds i Cleveland i USA.

Delstater, regionala myndigheter och urbefolkningsgrupper finns bland dem som stämt Purdue.

Uppgörelsen innehåller inte något uttalande från bolaget om att man är skyldig till felaktigheter, enligt källor.