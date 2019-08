SAS ser över sparprogram – aktien faller

Foto: Fredrik Persson/TT

Höga bränslekostnader, en svag valuta och pilotstrejken slog mot flygbolaget SAS resultat under tredje kvartalet.

Bolagets vd Richard Gustafson talar nu om personalnedskärningar.

SAS aktie faller runt tre procent i den inledande handeln.

Flygbolaget SAS resultat före skatt minskade till 1 490 miljoner kronor under perioden maj till juli, tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 2 034 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Högre bränslekostnader, den svaga kronan och pilotstrejken uppges ligga bakom resultattappet.

Ökade intäkter

Intäkterna, under det som beskrivs som bolagets högsäsong, ökade något under perioden, till 13 552 miljoner kronor, från 13 146 miljoner kronor under tredje kvartalet föregående år. Två dagar av pilotstrejken inföll i början av perioden vilket resulterade i 1 200 inställda flyg och 100 000 drabbade passagerare. Resultatet före skatt påverkades negativt av strejken med 185 miljoner kronor, enligt bolaget.

Målet att spara 900 miljoner kronor i år står fortfarande fast, men kostnaderna minskar inte i den omfattning bolaget önskar och flygbolaget behöver nu vidta ytterligare åtgärder:

– Jag ser att vi kan höja tempot ytterligare när det gäller automatisering och digitalisering i verksamheten. Här kan det bli tal om att vi ska bli färre, exakt hur får vi återkomma till, säger han till TT.

Tuff konkurrens

TT: Kan du säga något om antal?

– Nej, det kan jag inte utan det får vi återkomma till. Det här är områden som jag försöker beskriva att det finns potential att hämta för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

TT: SAS har genomgått stora sparpaket under senare år. Hur är balansgången, nya besparingar kontra att tumma på de anställdas tålamod?

– Jag kan bara konstatera att ska man vara aktiv inom flygindustrin som är en industri som präglas av ett förändringsarbete och tuff global konkurrens så måste man finna sätt att orka fortsätta driva sitt förändringsarbete. Gör man inte det då går man under och det har vi sätt väldigt många exempel på de senaste åren.