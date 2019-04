Kraftigt ökad dödssiffra i Moçambique

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/TT

Antalet döda efter ovädret Kenneths framfart i Moçambique har stigit från 5 till 38, meddelar det afrikanska landets katastrofmyndighet.

Kenneth drog in över landets norra kust i torsdags. I orkanbyarna uppmättes över 70 meter per sekund. Sedan dess har stora mängder regn har orsakat översvämningar och hjälparbetare har kämpat med att ta sig in i drabbade områden för att hjälpa invånare som stängts in av vattenmängderna.

I helgen meddelade myndigheterna att Kenneth beräknas ha förstört 3 300 bostäder och att omkring 18 000 personer befinner sig i nödläger.