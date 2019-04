Koreanskt band etta på brittiska topplistan

Foto: Jo Soo-jung/AP/TT

K-popbandet BTS har som första koreanska musikgrupp någonsin hamnat överst på den . Det är den sydkoreanska gruppens skiva "Map of the soul: Persona" som knipit den prestigefulla listans förstaplats.

Bandets popularitet i Storbritannien märks även i de två utsålda spelningar som är inbokade i sommar på Wembley i London.

I Sverige ligger samma album två på topplistan, efter ettan Billie Eilishs album "When we all fall asleep, where do we go?".

För några dagar sedan slog gruppen även rekord när videon till deras låt släpptes. Den strömmades 78 miljoner gånger under det första dygnet, fler än någon annan musikvideo under de första 24-timmarna på Youtube.

BTS bildades 2013 och skrev historia redan i fjol genom att då bli den första K-popgruppen att toppa den amerikanska albumlistan Billboard 200.