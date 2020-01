Kommun vände trend med ökade vårdnadstvister

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT

Vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats på tio år. Men Nacka kommun har lyckats stävja utvecklingen – med tvärprofessionellt och sammanhållet stöd över tid har tvisterna minskat.

En kartläggning som genomfördes i Nacka kommun 2014 visade att 40 procent av barnen som socialtjänsten arbetade med hade föräldrar i vårdnadskonflikt. Detta låg till grund för att Nacka blev en av fem deltagande kommuner i Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt, för att minska konflikter mellan föräldrar.

Dubbel hjälp

– Målet var att se om ett tvärprofessionellt stöd skulle kunna minska konflikterna mellan föräldrarna, säger Eva Sten, gruppchef på familjerätten i Nacka kommun.

I Nacka utmynnade stödet i att bestå både av en familjerättssekreterare och av en familjebehandlare, som följde samma familj genom hela processen.

– Tidigare kom antingen familjerna till familjerätten för samarbetssamtal, eller för behandling hos familjebehandlare – men nu valde man att arbeta tätt tillsammans. På så sätt fick föräldrarna bägge delarna, säger Eva Sten.

Inga stämningar

Och arbetssättet fick goda resultat. Under de två år som projektet pågick i kommunen var det ingen av de 13 familjer med sammanlagt 21 barn som ingick i projektet som tog ärendet till domstol.

– Det vi såg och hörde från föräldrarna var att de tyckte att det var stor vinst med lättillgängligt och sammanhållet stöd i frågor som rörde praktiska och juridiska frågor.

Just att stödet kunde ges under en längre tid och att samma personer var inblandade under hela processen sågs som de stora framgångsfaktorerna, säger Eva Sten.

Även om Nacka tingsrätt likt samtliga tingsrätter i Sverige har sett en ökning av antalet vårdnadstvister i domstol under den senaste tioårsperioden har man lyckats vända trenden, enligt Eva Sten.

Sjunkande trend

– Antalet begäran om vård- och boendeutredningar har inte ökat, utan snarare sjunkit här. Men det är naturligtvis ett lokalt perspektiv.

Projektet med Allmänna Barnhuset, som byggde på ett regeringsuppdrag, avslutades under 2017 men Nacka kommun har fortsatt med det tvärprofessionella stödet.

– Nu har vi även fått resursförstärkning och kommer att kunna utöka stödet. Våra politiker ser att det här är en väldig vinst för föräldrar och barn, att man kan slippa slitsamma vårdnadskonflikter, säger Eva Sten.