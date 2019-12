Klart för världens första hiphop-museum

Foto: Amy Harris/AP/TT

Världens första permanenta hiphop-museum i stadsdelen Bronx i New York ser ut att kunna slå upp dörrarna 2023. Delstaten New York har nämligen gått in med 3,5 miljoner dollar, motsvarande närmare 33 miljoner kronor, i bidrag, skriver New York Post.

Museet är planerat att inhysas i en nästan 5 000 kvadratmeter stor byggnad i södra Bronx, känt som "Boogie down Bronx", där det anses att hiphop-kulturen föddes.

Planerna på ett hiphop-museum har funnits länge, men det är först nu som politiker går in med pengar till projektet. Utställningarna kommer att handla om både musiken och andra delar av kulturen, som breakdance och graffiti. Just nu finns ett tillfälligt museum i en shoppinggalleria i närheten.

– Museet är en del av Bronx renässans. Bronx är på väg tillbaka och det här kommer vara ett museum av och för invånarna, säger grundaren Rocky Bucano till tidningen.

Artisterna Nas och LL Cool J är två av artisterna som också gått in med pengar i projektet. Sedan tidigare har projektet fått drygt 60 miljoner kronor från staden New York.