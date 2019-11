Kiss till fansen: Två Sverigespelningar 2020

Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT

Kiss gör två spelningar i Sverige nästa år enligt en konsertplan som rockgiganterna har presenterat för sina fans, skriver Göteborgs-Posten.

Under en pågående Karibienkryssning som Kiss arrangerar för hängivna fans, meddelade bandet på söndagsmorgonen via en tv-skärm datum och städer för en Europaturné 2020. Enligt den turnéplanen kommer bandet till Göteborg den 23 juni och Stockholm den 25 juni.

Ännu har ingen svensk arrangör bekräftat konserterna. Live Nation skriver i ett mejl till GP: "Vi har ingen information i nuläget. Så fort vi vet mer kommer vi också kunna gå ut med information."

Kiss inledde sin pågående avskedsturné "The end of the road" i Vancouver, Kanada, i januari tidigare i år. Turnén avslutas i New York den 17 juli 2021.