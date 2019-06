Kiss sade farväl till Sverige

Foto: Hanna Franzén/TT

Gamla hits, bloddregel – och en hel del tunga.

Kiss har gjort sin kanske sista spelning någonsin på svensk mark.

Lovorden var många från Kiss håll när de stannade upp i Sölvesborg och Sweden Rock med sin "End of the road"-turné.

Gruppen anlände till scenen genom plattformar i taket, och drog i gång med "Detroit rock city".

Under 2018 meddelade Kiss att det här blir bandets sista världsturné. Tusentals passade på att se gruppen på Sweden Rock, och i publikhavet fanns det gott om fans med Kiss-logotyper på kläderna.

– Vi har besökt Sverige sedan 1976. Det är som ett andra hem, sade Paul Stanley från scenen, och nämnde även någon typ av midsommarfest i mellansnacket.

Under spelningen summerade gruppen sin karriär med bland annat "Psycho circus", "I was made for lovin' you", "Lick it up" och "Heavens on fire".

Gene Simmons passade på att visa upp tungan för de svenska fansen och slickade bland annat på gitarristen Tommy Thayer. Hans sedvanliga blodspottande fick även en egen del i showen – dessutom sprutade han eld.

Paul Stanley åkte på en tur med linbanan – och de två icke-originalmedlemmarna Eric Singer och Tommy Thayer fick var sin egentid med publiken, den förste på trummor, den andre på gitarr.

Extranummer blev det så klart också – först med Eric Singer på ett glittrigt piano som framförde låten "Beth", sedan drog bandet i gång med "Crazy crazy nights" och sist "Rock and roll all nite".

Och slutet? Ja – Stanley slog sönder gitarren.