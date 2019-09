Kim Kardashian drabbad av kronisk sjukdom

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Kim Kardashian-West har diagnosticerats med den kroniska autoimmuna sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE).

SLE är en reumatisk sjukdom som bland annat innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Oftast är det lederna, huden, blodet och njurarna som blir inflammerade, men även nervsystemet, lungorna och hjärtat kan påverkas.

I en intervju i det amerikanska tv-programmet berättar superinflueraren och realityprofilen om livet efter diagnosen.

– Jag var tvungen att ta mig samman eftersom jag har barn och familj som jag måste vara positiv och hålla ihop inför. Det är okej att sörja ett tag men sedan måste man hitta ett sätt att hantera det, för det kommer inte att ändras. Det är ingen idé att gå ner sig i depressiva tankar, men jag blev deprimerad ett tag, säger Kardashian-West i programmet.

Det går inte att bli helt frisk från SLE men symtomen kan lindras med hjälp av läkemedel.

Kim Kardashian-West är gift med artisten Kanye West och tillsammans har de fyra barn. Hon är en av världens mest kända personer tack vare sin medverkan i realityserien "Keeping up with the Kardashians".