Redan förra hösten tog Pasi Aikio sikte på Jubileumspokalen med sin stjärna Who's Who.

På onsdagskvällen stod han som vinnare i Sveriges största femåringslopp.

– Det känns otroligt skönt att lyckas vinna det här loppet. Hästen var jättebra och sedan körde Örjan Kihlström ett perfekt lopp, sade en lycklig Pasi Aikio.

Örjan Kihlström har förmågan att göra det mesta rätt i de allra största loppen. Bakom Who's Who i V76-6 hittade han tredjepar utvändigt – rygg på värste konkurrenten Milliondollarrhyme. De satt klistrade i rygg fram till upploppet. Who's Who tog in decimeter för decimeter och på mållinjen var han först i mål.

Förstapriset var en miljon kronor. Derbyvinnaren från i fjol har därmed tjänat sju miljoner kronor.

"Känns lite extra"

– Det känns lite extra att vinna med Who's Who. Jag körde ju både pappa Maharajah och morfar From Above och vann många stora lopp som Elitloppet och Prix d’Amerique. Båda vann också Derbyt, sade Kihlström.

Nu har tränaren Pasi Aikio satt upp ännu ett mål.

– Vi siktar mot Prix d’Amerique i januari nästa år.

Milliondollarrhyme var tapper tvåa och Fredrik B Larssons stjärna kommer säkert att få en storloppsseger snart.

EM för ston blev en säker seger för ett av Europas bästa ston Uza Josselyn, körd av Erik Adielsson. Fösta 500 meterna gick efter snabba 1.07,8 och första varvet på 1.10,8. Men det åttaåriga stoet hade ändå krafter kvar till att hålla undan till säker vinst på 1.10,5.

Förstapriset var en halv miljon kronor.

"Är en lejoninna"

– Jag är otroligt imponerad av Uza. Hon är en lejoninna. Hon fick ett mycket styggt lopp av mig. senast i Åbergs men studsade tillbaka två veckor senare. Kul också för ägarparet René och Barbara Aebischer som gjort den långa resan till Sverige, sade Erik Adielsson.

Paret Aebischer kommer från Schweiz och det är Barbara som sköter tränarjobbet och Uza Josselyn har varit uppstallad hos Stig H Johansson på Stora Alby. Hon vann Årjängs stora sprinterlopp för en månad sedan och blev därefter femma i Åbergs Memorial på Jägersro.

Nästar start blir antingen Sundsvall open trot på Bergsåker om tio dagar eller på Charlottenlunds travbana i Köpenhamn.