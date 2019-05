Kiefer Sutherland spelar i Göteborg

Foto: Grant Pollard/AP/TT

Skådespelaren – och countrymusikern – Kiefer Sutherland kommer till Göteborg för en spelning på Pustervik den 16 augusti.

Sutherland är kanske mest känd för sin roll som Jack Bauer i tv-serien "24" men han har på äldre dar givit sig in i musikens värld. 2016 släppte han debutskivan "Down in a hole" och i slutet av april i år kom uppföljaren "Reckless & me".

"Jag är medveten om stigmat som följer skådespelare/musiker. Jag lovar er, varje gång jag hör någon prata om en skådespelare som gör det här så himlar även jag med ögonen. För mig är det här dock något absolut nödvändigt för vad jag vill göra med resten av mitt liv", säger Kiefer Sutherland i ett pressmeddelande.