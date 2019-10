Ken Loach: Vänstern måste komma med lösning

Foto: Petros Giannakouris

Han må vara 83 år gammal, men ilskan över orättvisor och förmågan att göra film har Ken Loach kvar.

I ”Sorry we missed you” går han till angrepp mot den så kallade gig-ekonomin, som hetsar människor att jobba livet ut sig.

– Det är inbyggt i det kapitalistiska systemet. Det enda sättet som vi kan ändra på det är med en annorlunda ekonomisk struktur, säger Loach när TT möter honom och ständige manusförfattaren Paul Laverty på filmfestivalen i Cannes.

Loach är vid det här laget Cannesveteran. Han har vunnit Guldpalmen två gånger, 2006 med ”Frihetens pris” och 2016 med ”Jag, Daniel Blake”. Det var under researchen för den sistnämnda som idén till ”Sorry we missed you” föddes. Filmen handlar om en familj som kämpar för att överleva – maken tar lån och köper en lastbil för att frilansa för ett åkeri, hustrun jobbar inom vården.

Jobbade trots sjukdom

Men de upplever båda hur de får mindre och mindre tid till att göra sina jobb, allt ska effektiviseras och gå fort. Paul Laverty pekar på hur ansvarsbördan blir allt större.

– Allt ansvar förs över till den enskilde. De har ingen semester, ingen möjlighet att ta sjukledigt. Vi hörde talas om en man som var diabetiker. Han hade läkartid, men hittade ingen förare som kunde hoppa in, var tvungen att strunta i läkartiden, jobbade fast han var sjuk – och det ledde till att han dog.

Ken Loach menar att en stor del av skulden ligger i företagens effektivitetsjakt.

– Om ekonomin ska styras av stora bolag, där det viktigaste är att allt är att vara billig, där kontraktet går till det lägsta erbjudandet och man skär ner arbetskostnaden till det mest minimala, då blir det så här. Det ligger i kapitalismens natur.

Vapen mot fattiga

Loach citerar en präst från 1800-talet, som sade ”folk arbetar bara när de är hungriga”, och menar att det är likadant i dag, att samma mentalitet råder nu. Men kan en film förändra samhället? Han skakar på huvudet.

– Vi gjorde ”Jag, Daniel Blake”, som handlade just om hur man använder hungern som ett vapen mot de fattiga. Sedan vi gjorde filmen har ingenting ändrats, i stället har det blivit tuffare. Antalet soppkök för de fattiga i England har ökat med 18 procent på ett år.

Vad kan man göra för att vända trenden? Vänsterradikalen Ken Loach har sin syn på saken.

– Det vi kan göra är att försöka göra motstånd, att skapa en opposition. Över hela Europa växer sig extremhögern stark, och det misstag som vänstern har gjort är att inte tala klartext. Vänstern måste komma med en lösning, när högern säger ”det är hans fel, eftersom han har fel hudfärg, han borde inte få vara här”. Vänstern borde säga ”vi har alla samma intressen”.

– Det är ett enkelt budskap, men vi har inte lyckats med att få ut det. Vi behöver en stark europeisk vänster.

"Sorry we missed you" har svensk biopremiär den 1 november.