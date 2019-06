Foto: Christophe Ena/AP/TT

Jude Law är klar för kommande HBO-serien "The third day", skriver . I serien spelar Law en man som hamnar på en mystisk ö utanför den brittiska kusten, där han kastas in i de lika mystiska invånarnas liv och gränsen mellan fantasi och verklighet börjar sakta men säkert suddas ut.

Serien får premiär under nästa år.

Jude Law syntes senast i "Captain Marvel" som gick upp på svenska biografer i våras.