John Lundvik lättad efter första finalrepet

Foto: Henrik Montgomery/TT

Efter tidigare teknikstrul så kan John Lundvik och The Mamas börja pusta ut. Första genrepet inför lördagens final blev visserligen en krånglig historia för flera andra deltagare – men för svenskarna avlöpte repetitionen utan större problem.

"Repet funkade fint och jag och The Mamas gav allt vi kunde. Vi hade riktigt roligt!", skriver John Lundvik i ett mejl till TT efter genrepet.

Under onsdagens första genrep inför semifinalen fick det svenska teamet inte i gång LED-skärmen, och det dröjde flera minuter innan John Lundvik kunde börja sjunga. Under fredagen var strulet som bortblåst för John Lundvik och The Mamas. Nu kvarstår visserligen två repetitioner innan finalkvällen är här, men enligt sångaren börjar numret falla på plats – även om lite arbete kvarstår.

"Fortfarande ett par små detaljer som behöver filas på innan vi är helt i hamn, skriver John Lundvik i en kommentar till TT.