Foto: Laurent Gillieron

Det engelska rockbandet Jethro Tull kommer till Sverige. Bandet, som nu firar 50-årsjubileum, gör tre spelningar här under namnen "The prog years". Ian Anderson och musikerna kommer att framföra både nyare låtar och klassiker som "Stand up", "Benefit" och "Aqualung".

Biljetterna släpps den 12 november.

Spelplan: 28/5 Umeå, 30/5 Stockholm, 31/5 Göteborg.