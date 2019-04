Jennifer Garner klar för musikalkomedi

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Jennifer Garner är klar för den kommande musikalkomedin "Fantasy camp", skriver .

Filmen handlar om en misslyckad teaterlärare som möter sina rädslor och åker på musikalsommarläger för vuxna. Sedan tidigare är det känt att Kristen Bell ("Veronica Mars") också ska vara med i filmen. Det är oklart vilken roll Garner ska spela.

För manus och regi står Abby Kohn och Marc Silverstein. Duon ligger även bakom "How to be single" från 2016 och Amy Schumer-komedin "I feel pretty" från 2018.

Jennifer Garner syntes senast i "Peppermint" från 2018, dessutom spelar hon i HBO-serien "Camping".