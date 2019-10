Isabella Lundgrens kärleksbrev till Dylan

Foto: Janerik Henriksson/TT

Två ständiga sökare förenas på Isabella Lundgrens album "Out of the bell jar". Jazzsångerskan och hennes trio delar genom skivan med sig av ett kärleksbrev till Bob Dylan – och tolkningar av sex av hans låtar.

"Out of the bell jar" är inte bara ett urval ur Bob Dylans alster, framförda i Paul Carter-tappning. Det är ett budskap om självständigt tänkande i en dogmatisk samtid, menar Isabella Lundgren.

– Bob Dylan är en oerhört mångsidig artist. Han kan beröra allt från kärlek till politik eller skriva abstrakta tio minuter långa låtar som man inte förstår något av. Jag ville visa hur dynamisk han är. Han är inte risktagande melodiskt eller harmoniskt, men när det kommer till orden finns det ingen man kan jämföra honom med, säger hon.

Mer än bara musik

Hennes relation till Bob Dylan sträcker sig från flickrummet till livet som vuxen och utspelar sig till stor del på ett filosofiskt plan.

– Jag har alltid haft en rastlöshet, en oro som samtidigt är en längtan efter svar. Jag upplever att han också är sökande och identifierar mig i det, säger Isabella Lundgren.

Hon uppskattar även kontrasterna dem emellan.

– Han gör inte saker för att bli älskad utan följer sin egen röst och vision med en oerhörd envishet utan att bry sig om vad någon tycker. Det är tvärt emot hur jag är naturligt, men det är en egenskap jag värderar högt.

Albumet är ett resultat av att Lundgren och bandet har tolkat Dylan under flera års tid. Tolkningarna är melodiskt trogna, men framförs som jazz i en stil typisk för 1930–1950-talet vokalt och kompletteras med både fiol och pedal steel-gitarr.

– Vi pratade om det inom bandet redan 2015. Jag var lite motvillig inför att spela in albumet, av den tramsiga anledningen att jag ville göra ett eget avtryck. I dag är det oviktigt vad jag sjunger, så länge jag kan beröra. Jag har ingen besatthet av att skapa något nytt, utan mitt mål är att bli så bra som möjligt på att vara mig själv.

Kärleksbrevet döpte albumet

Av albumets sju låtar har de fyra medlemmarna arrangerat en låt var med sin egen kreativa prägel – Isabella Lundgrens är "Forever young". Den av henne komponerade hyllningen "Out of the bell jar" sticker ut, inte bara för att den är akustisk, utan också för att den i sann Bob Dylan-anda är buren av sin text.

– Det är mitt kärleksbrev till honom. Han pekade mig mot något annat än sig själv, mot kunskap, mot mig själv. Det vill även jag ge till andra, säger Lundgren.

Hon känner ingen prestationsångest inför skivsläppet eller den kommande turnén.

"Falsk ödmjukhet"

– Den processen som förut var fylld av ångest kring vad alla skulle tycka, är inte lika viktig längre. Det skulle vara falsk ödmjukhet om jag hävdade att jag inte bryr mig om någon lyssnar, men det avgör inte mitt välmående, säger hon.

TT: Är det ändå inte lite laddat att släppa en skiva med tolkningar av sin största idols musik?

– Jo, det är det. Hela hans alster är heligt på något sätt, så att försöka ta sig an det och släppa ut det i världen blir en anspänning. Men det är häftigt att veta att han finns där ute samtidigt, säger Isabella Lundgren.

Genom skivan och dess turné hoppas hon på att bidra till något mer än underhållning.

– I den offentliga debatten är det väldigt mycket identitetspolitik, åsiktsläger och dogmatism. Det som Bob Dylan står för är det fria och kritiska tänkandet, ett budskap som är värt att lyftas i dag, säger hon.