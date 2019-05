Iron Maiden stämmer spelutvecklare

Foto: Claudio Bresciani/TT

"Ion maiden", bara ordet för tankarna till galopperande gitarriff, flyglarmsliknande sång och metalklassiker som "Run to the hills" och "Number of the beast".

Det tycker i alla fall det brittiska hårdrocksbandet Iron Maiden som stämmer spelutvecklaren 3D Realms, skriver .

Bandet tycker helt enkelt att namnet på 3D Realms kommande spel "Ion maiden" liknar deras eget så pass mycket att det innebär förvirring för konsumenterna och att det dessutom är ett uppenbart intrång på Iron Maidens renommé.

I "Ion maiden" styr spelaren huvudfiguren Shelley Harrison – för likt Iron Maidens basist Steve Harris, tycker bandet. Det förekommer även en dödskalle som är på tok för lik Iron Maidens maskot Eddie, enligt rockveteranerna – och överlag är "Ion maiden" för likt Iron Maidens eget mobilspel "Legacy of the beast", till den grad att bandet uppger att fans redan har börjat spekulera i huruvida "Ion maiden" är besläktat med det spelet på något vis.

I ett uttalande på Twitter skriver 3D Realms att de inväntar stämningsansökan och att "nödvändiga beslut kommer att fattas vid rätt tidpunkt".