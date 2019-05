Hon gör tvillingdrama i psykotisk alpmiljö

Foto: Henrik Montgomery/TT

När skådespelaren Josefin Asplund väljer nya projekt är det viktigaste att utmaningen finns där. Det gjorde den helt klart i tv-serien "Himmelsdalen"

Som 19-åring slog Josefin Asplund igenom i "The girl with the dragon tattoo", stjärnregissören David Finchers version av Stieg Larssons "Män som hatar kvinnor". Efter genombrottet har hon bland annat synts i långfilmen "Call girl" och i HBO:s storserie "Vikings". Men det är i "Himmelsdalen" (med premiär på C More 30 maj) som hon nu gör sin första riktiga huvudroll.

– Är det verkligen så? Gud nu måste jag tänka... Jo men det har du nog rätt i, säger Josefin Asplund och skrattar.

Ska man vara noga så gör hon två huvudroller.

Lockades av mörkret

I serien spelar hon enäggstvillingarna Helena och Siri som separerades vid barndomen. När Siri bjuder in Helena på besök till en paradisliknande resort i Alperna har de inte träffats på många år. Väl på plats upptäcker Helena att hon har blivit lurad: Himmelsdalen är inget paradis utan en plats där man forskar och experimenterar på psykopater.

– Det blir en intressant kontrast mellan den vackra alpmiljön och vad som faktiskt pågår där. Det är en ganska obehaglig serie, och det mörkret intresserade mig, säger Josefin Asplund.

Hon lockades också av tanken att få spela enäggstvillingar.

– Det var en rolig utmaning att spela två karaktärer samtidigt. Ofta spelade jag dem båda under samma dag, och det kunde vara ganska svårt att ställa om.

Det svåraste var att hantera avsaknaden av en motspelare, säger hon.

– Jag behövde verkligen komma ihåg hur jag hade spelat som Helena för att veta hur jag sedan skulle reagera på rätt sätt som Siri.

Nyttig musik

TT: Hur gjorde du för att särskilja systrarna?

– Jag tänkte mycket på kroppsspråket, och för att komma in i rätt känsla lyssnade jag mycket på musik. Festmusik för Siri, som är mer framåt och ganska aggressiv, och deppiga låtar för Helena som är mer inåtvänd och har lägre energi.

Likt flera av hennes tidigare inspelningar är "Himmelsdalen" en internationell produktion. Lejonparten utspelas i Italien, engelska är det huvudsakliga språket och skådespelarna kommer från flera olika länder. Men trots flera internationella produktioner i bagaget har Josefin Asplund aldrig haft en ambition om att lämna Sverige.

– Att det har blivit så beror till stor del på att min första film var internationell. För mig spelar det ingen roll vilket språk eller land det är. Det viktiga är att det känns utmanande och nytt.

TT: Är du rastlös?

– Herregud vilken rastlös person jag är. Jag gillar att slänga mig in i saker som jag inte har gjort förut. Tack för det, mamma.