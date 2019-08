Hiphop omsprungen som största musikgenren

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Pop går om hiphop som den mest populära musikgenren när det gäller hur många låtar som hamnar på Billboardlistan. I en ny analys gjord av företaget Hit Songs Deconstructed har antalet hiphoplåtar som når topp tio minskat kraftigt under 2019 jämfört med förra året, skriver .

Trenden handlar om att siffrorna sjunkit under både första och andra kvartalet i år. I fjol var 60 procent av de nya låtarna som tog sig in på listan under andra kvartalet hiphoplåtar, medan den siffran för i år är 34 procent.

Framgången för popgenren beror på låtar som "Bad guy" av Billie Eilish och flera nya Taylor Swift-singlar. Men enligt analysföretaget är trenden tydlig: musiken har varit mer popbetonad och dessutom har en högre andel låtar haft ett högre tempo och gladare sound. Om trenden fortsätter hålla i sig året ut kan det vara så att 2019 var året då hiphopen blev omsprungen av popmusiken.