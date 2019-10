"Henke" vill köpa fotbollsklubb

Foto: Adam Ihse/TT

Henrik Larsson vill köpa en engelsk fotbollsklubb tillsammans med Dennis Bergkamp och Dirk Kuyt.

Det bekräftar fotbollsprofilernas rådgivare Ronald Koeman.

– De har en dröm om att köpa en klubb och jobbar på det, säger Koeman, Nederländernas förbundskapten, till tidningen Independent.

– Jag är i bakgrunden, som rådgivare. Om de vill finns jag där för att ge dem råd, men det är inte jag som ska investera, jag är inte den som ska besluta hur processen ska fortsätta.

Enligt nyhetssajten The Athletic har trion under våren förhandlat för att få köpa Wycombe Wanderers i den engelska tredjedivisionen League One. Supportrarna som äger klubben valde dock att gå vidare med en amerikansk investerare. The Athletic skriver att de förra fotbollsstjärnorna från Sverige och Nederländerna fortsätter att leta efter klubbar att ta över.

Henrik Larsson, som nyligen lämnade tränaruppdraget i Helsingborg, är aktuell som tränare för Southend United i League One.