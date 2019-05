Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tango och vals i all ära – men när Lancelot Hedman Graaf berättar om vad han har lärt sig i "Let's dance" lyfter han fram nya rutiner och livslärdomar.

På fredag kväll avgörs vilka två kändisar som tar sig vidare till finalen i "Let's dance", och det står mellan Lancelot Hedman Graaf, Magdalena Forsberg och Kristin Kaspersen.

Under fredagen kommer deltagarna att utföra två danser, en speciellt utvald av juryn och en egen fri tolkning av en låt.

Den i särklass yngsta semifinalisten för i år blev känd för allmänheten i realityserien "Lance vs livet", men fick tidigt en försmak på kändisskapet då han är son till Magdalena Graaf och Magnus Hedman.

Tar igen strulig start

Lancelot Hedman Graaf och hans danspartner Linn Hegdal kommer att leverera ett shownummer där de skildrar den gemenskap som har växt fram mellan dem under tävlingens gång.

– Det svåraste har varit att dansa framför folk i live-tv, jag var ganska blyg i början. Allt har varit svårt, men jag har fått lära mig nya saker och det är jag väldigt glad för, säger Lancelot Hedman Graaf, som även upplever att han har förändrats på många andra sätt:

– Jag har fått rutiner, det har varit det bästa. Nu går jag upp på morgonen och gör någonting, tränar fem timmar om dagen, väldigt strukturerat. Sedan har man växt som människa också, säger han.

Magdalena Forsberg hade en strulig start i "Let's dance". Efter två partnerbyten i första respektive andra avsnittet parades hon till slut ihop med Tobias Karlsson. Nu vill juryn se dem göra om den tango som de gjorde ihop i tredje avsnittet.

– Vi hade inte hunnit träna så mycket på den då, två dagar knappt. Juryn vill att vi ska göra den lite bättre, vi har fått feedback på vad vi ska tänka på, säger hon.

"Paniken"

Till tonerna av "Total eclipse of the heart" ska paret även tolka Forsbergs resa i tävlingen, från den tuffa tiden med partnerbyten till hur det är att under flera veckor befinna sig långt från familjen i Sundsvall.

– Jag har tyckt att det har varit väldigt jobbigt i perioder och haft hemlängtan, säger hon.

Kristin Kaspersen har ofta lyft fram glädjen som hon har fått med sig av att delta i "Let's dance". Oavsett hur det går på fredagskvällen så närmar sig slutet för dansande kändisarna.

– Paniken när man inser att vi inte ska vara tillsammans orkar jag inte tänka på, det är en sådan lycka att få vara med om det här, säger Kristin Kaspersen.

Tillsammans med Calle Sterner kommer hon att dansa vals, samt göra en fri tolkning till Keala Settles ”This is me”, för att peppa andra till att våga vara sig själva.

– Att var trygg i vetskapen om vem man är, det är oerhört viktigt. Det finns människor som kan trycka ner en på olika sätt, vi måste hjälpa varandra att få vara dem vi är, säger Kristin Kaspersen.