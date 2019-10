Hårda vindar väntas i norra Sverige

Foto: Kent Even Grundstad/NTB Scanpix/TT

Hårda vindbyar i norr och stormstyrkor högst upp på fjälltopparna väntas komma in under tisdagseftermiddagen.

När ett omfattande lågtryck med snöfall och regn passerar österut under tisdagen kommer ett rejält blåsigt väder att dra in över norra halvan av landet.

– Redan i kväll kommer det in snö som sprider dig österut i fjälltrakterna. I Jämtland kommer det snö och regn under tisdagen och under eftermiddagen kommer det att bli rejält blåsigt, framför allt i fjälltrakterna. Närmast kusterna blir det mildare och inte någon snö, säger Hampus Sellman.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning i Jämtlandsfjällen, Västerbotten, Lapplandsfjällen och Norrbottens län eftersom det kommer att blåsa mellan 21 och 24 meter per sekund. Storm kommer det bara att blåsa högst upp i fjälltopparna. Det kan dessutom bli halt på sina håll.

– Det är risk för snöhalka och i samband med blåsten är det risk för att det bildas snödrev, säger Hampus Sellman.

Under onsdagen kommer vädret ha lugnat sig och ett högtryck kommer in, men enligt SMHI kommer det ett nytt lågtryck under torsdagen och fredagen. Då väntas ett regnområde passera landet.