Här är TV4:s internationella kärleksbönder

Foto: TV4/TT

Nu är deltagarna presenterade till "Bonde söker fru – jorden runt", en internationell variant av TV4:s populära dejtingsåpa.

Den här gången ska svenska lantbrukare utomlands hitta kärleken med hjälp av programmet.

Deltar gör de utflyttade svenskarna Leif, 69, som är odlar avokado i Spanien och Andreas, 31, som är köttbonde i Australien. Luigi, 46, är vinbonde i Italien, som pratar svenska tack vare sin mamma från Sverige. Frukt- och grönsaksbonden Michel, 33, är född i Moçambique med en svensk pappa och han har pendlat mellan länderna under uppväxten.

"Det finns många svenska bönder där ute som vill träffa någon med samma bakgrund och språk, där man tillsammans i ett nytt land kan skapa en framtid tillsammans", säger programledaren Linda Lindorff i ett pressmeddelande.

Bönderna presenteras för tittarna i det så kallade castingprogrammet 28 oktober. Resten visas under våren nästa år av TV4 och C More.