Här är nöjesåret 2019 - juli - december

Foto: Pressbild

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Foto: Fredrik Persson/TT

Foto: Liam Daniel/HBO

Foto: Niko Tavernise

Asap Rocky-affären hamnar på högsta politiska nivå, "Chernobyl" blir en tv-succé, alla vill synas med Greta Thunberg och Mia Skäringer har inga fucks kvar att ge.

Men det var också sommaren Gyllene Tider tog farväl, Bill Skarsgård och "Joker" skrämdes – liksom Einár som både hyllades och skrämde upp med sina låtar.

Här är nöjesåret 2019, dag för del, del 2, juli–december.

Juli:

3: Asap Rocky anhålls och häktas sedermera i Stockholm, misstänkt för misshandel inför en spelning. Händelsen har fångats på film och rättsfallet blir en världsnyhet de närmaste veckorna. Framförallt efter det att president Donald Trump twittrar att han är besviken på statsminister Stefan Löfven för att denne inte släpper amerikanen.

4: Gyllene Tider inleder sin avskedsturné i Halmstad. Över 250 000 åskådare ser spelningarna, vars svenska del förstås avslutas på samma ställe i augusti.

9: Metallica spelar på Ullevi i Göteborg inför drygt 60 000 åskådare – och en liten prinsessa. Arrangören anklagas för att ha brutit mot lagen när de släppt in och utsatt sjuåriga Estelle för så hög musik. Men de frias snart av kommunen.

10: "Midsommar", en Hollywoodskräckis som sprider en bred och kitschig tolkning av den svenska högtiden får svensk biopremiär.

29: "Old town road" med Lil Nas X och Billy Ray Cyrus är årets största internationella hit. Den här dagen noterar låten sin 17:e vecka på USA:s topplista Hot 100 och är därmed den största hitlåten i landets historia. Sammanlagt toppar countrylåten listan i 19 veckor.

Augusti:

2: Asap Rocky släpps ur häktet i väntan på dom och lämnar omedelbart landet. Tolv dagar senare kommer domen, två månaders fängelse, villkorligt. Senare under året vill stjärnan komma tillbaka och spela på Kronobergshäktet, men stoppas av Kriminalvården. Det får bli Globen istället i december.

17: Robyn spelar vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Men konserten blir mest ihågkommen för långa köer till underdimensionerade matstånd. Mer glädjande för Robyn är att hon tidigare under året säljer ut Madison Square Garden i New York och att hennes låt "Dancing on my own" utses till årtiondets bästa låt av såväl amerikanska Rolling Stone som brittiska musiktidningen NME.

26: Bill Skarsgård fortsätter att göra läskig succé som clownen Pennywise på bio. "Det: kapitel 2" har biopremiär i USA och blir en nästan lika stor succé som ettan.

28: Håkan Hellström håller låg profil under året, men när han utannonserar spelningar på Ullevi till nästa år, säljer han ut fyra konserter, bortåt 280 000 biljetter.

30: Sven Melander får hederspriset på den svenska tv-galan Kristallen där SVT-underhållningen "Bäst i test" röstas fram som årets program.

September:

1: "Tjuv och polis" är en av årets mest udda satsningar i tv. SVT-serien gör dokusåpa av ett bankrån där lagens långa arm ska jaga rätt på tio bovar i Askersund. "Polisen" lyckas inte och i oktober står deltagaren Christian Vargahed som segrare. Han är ensam kvar med 50 miljoner kronor – och vinner därmed 25 000.

5: Nicki Minaj meddelar plötsligt att hon lägger av. Twittermeddelandet kommer som en överraskning, men det visar sig att hon egentligen bara tar en paus för att bilda familj och att hon redan i princip gjort klart ett nytt album..

22: Den svenske regissören Johan Renck får det amerikanska tv-priset Emmy för regin av tv-serien "Chernobyl" i HBO Nordic som blir en av årets mest omtalade. Berättelsen om haveriet i Ukraina 1986 väcker kärnkraftsdebatten till liv. Stellan Skarsgård nomineras för bästa biroll till både en Emmy och en Golden Globe.

23: Tidningskrisen skördar offer även i Musiksverige. Hårdrockstidningen Close-up läggs ned.

25: Stor sorg i tv-Sverige när Arne Weise går ur tiden, 89 år gammal. Weise som var programledare i SVT i årtionden var den ständige julvärden under många år. Nästan fyra veckor senare avlider parhästen Bengt Feldreich, som gör rösten till Benjamin Syrsa på julafton, 94 år gammal.

Oktober

4: Den omstridda filmen "Joker" med Joaquin Phoenix i titelrollen har premiär och hyllas nästan överallt. Men det kommer viss kritik mot våldet i filmen och många undrar om man förväntas heja på den galne massmördaren.

8: Greta Thunberg är överallt under året och många nöjesprofiler vill synas med henne. Fatboy Slim mixar hennes FN-tal med sin låt "Right here, right now", The 1975 gör en låt av ett av hennes tal och Coldplay tänker inte turnera efter det att hon väckt frågan om flygets klimatpåverkan.

10: Sveriges Radio meddelas att P3 ska göras om och flera program läggas ned. Eftersom unga inte lyssnar lika mycket på radio längre ska upplägget förändras med vuxnare tilltal, färre program och större satsning på podcaster.

11: "Älska mig" har premiär på Viaplay. Josephine Bornebuschs romantiska komediserie blir strömningstjänsten största tittarsuccé hittills samtidigt som regissören syns i nya "Solsidan" i TV4.

22: Realityserien "Hyséns" är som en dokusåpa även utanför Kanal 5. Nu kommer beskedet att serien läggs ned, bland annat för att familjemedlemmarna kring fotbollsstjärnan Glenn inte kan hållas sams.

November

1: Strömningstjänsten Apple TV Plus startar med buller och bång. Men jättesatsningen "The morning show" med Jennifer Aniston får ett ganska ljumt mottagande. Elva dagar senare startar Disney en egen tjänst, som kommer till Sverige först nästa år.

16: Joey Tempest ilsknar till och kräver att det konservativa partiet ska sluta spela Europes "The final countdown" på sina torgmöten inför brittiska valet. Sångaren och låtskrivaren vill inte förknippas med brexitkampanjen.

20: Max Martin "gör en Mamma mia". Musikalen "& Juliet", baserad på hans musik och Shakespeares kärleksdrama fast utan Romeo, får premiär i London.

22: Svensk film är i kris. Andelen biobesökare som väljer blågult på bio är under 10 procent, mindre än någonsin och Filminstitutets vd Anna Serner varnar för att något måste göras.

23: Mia Skäringer gör sista föreställningen av sin "No more fucks to give" inför otroliga 24 000 åskådare på Tele2 arena i Stockholm. Sammanlagt har 300 000 biljetter sålts till hennes show under drygt ett år.

28: Timbuktu förlorar ett upphovsrättsmål mot Sverigedemokraterna. Partiet gjorde inte fel när de använde artistens välkända textrad "Alla vill till himmelen, men ingen vill dö" – och lade till "i vårdkön" på en valaffisch. Timbuktu måste betala SD:s rättegångskostnader på 275 000 kronor.

December:

3: Musikaliskt tillhör 2019 rappare från förorten. Dree Low, ZE, Greekazo, men framförallt Einár dominerar på topplistorna. Spotify meddelar att 17-åringen från södra Stockholm är årets mest spelade artist, men han får också kritik för sina texter om våld, knark och sex.

5: En hyllningskonsert till Aviciis minne och till förmån för arbetet mot mental ohälsa hålls på Friends arena med en rad världsstjärnor. 58 163 åskådare ser bland annat David Guetta, Rita Ora och Adam Lambert hylla sin vän och samarbetspartner.

6: Tusse Chiza vinner "Idol" över Freddie Liljegren i finalen.

9: Marie Fredriksson avlider. Sångerskan som erövrade världen med Roxette drabbades 2002 av en hjärntumör, men gjorde comeback och turnerade så sent som för några år sedan. Hon blir 61 år gammal.

24: Ed Sheeran är en av 2010-talets allra största artister. Men nu får det vara nog. På självaste julafton meddelar stjärnan att han ska ta en lång, lång paus från karriären - och sociala medier.

25: På juldagen har filmen "En del av mitt hjärta premiär". Malin Åkerman spelar huvudrollen mot bland annat Jonas Karlsson i musikalkomedin som baseras på Tomas Ledins musik.