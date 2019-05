Häcken upp i topp – kryssade mot Östersund

Foto: Per Danielsson/TT

Delad pott i Östersund.

Det räckte för att skicka upp Häcken i delad serieledning i allsvenskan.

Att allsvenskan 2019 hittills har varit en ruskigt jämn historia känner de flesta fotbollsintresserade till.

Detta underströks ytterligare när endast en poäng i dagens bortamatch mot Östersund räckte för att Häcken skulle studsa upp från fjärde till delad första plats i tabellen.

Under en kort period såg det ut att kunna bli ännu bättre utdelning för bortalaget på Jämtkraft arena. Detta efter att Alexander Jeremejeff givit Häcken ledningen i den 26 minuten, frispelad av Daleho Irandust.

Colkett kvitterade

Men glädjen blev kortvarig.

Östersund ruskade av sig bakslaget omgående och bara två minuter senare var det kvitterat. Thomas Isherwood nådde högst på en hörna från det engelske nyförvärvet Charlie Colkett och nickade in 1–1 – hans andra mål för säsongen.

– Exakt, och det kommer förhoppningsvis fler, sade mittbacken till C More i halvtid.

– Vi har tränat på det. Jag hittar ytan i mitten, får en bra passning från Charlie och sen går den in.

"Handlar om att vinna"

Drygt 4 000 åskådare kom för att se lördagens match och de fick valuta för pengarna i den första halvleken som bjöd på fin underhållning.

Några mål blev det däremot inte i den andra.

Båda lagen hade sina chanser att avgöra mötet – men matchen slutade 1–1.

Ett resultat som Häckens Erik Friberg inte var överdrivet nöjd med.

– Vi är riktigt bra första 20 minuterna men sedan kommer Östersund in i det. Sen i den andra halvleken borde vi ha gjort något mål och vunnit matchen, sade mittfältaren till C More.

– Spelmässigt var det relativt okej om man ser till hur det har varit den senaste tiden. Men det handlar om att vinna och det gör vi inte i dag.

Resultatet räcker dock åtminstone till en tillfällig serieledning. Även Malmö FF ligger på 14 poäng men Skånelaget har en match mindre spelad.