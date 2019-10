Granskning av Rysslandsutredning i ny fas

Foto: Alex Brandon/AP/TT

Den granskning som USA:s justitiedepartement genomför av den så kallade Rysslandsutredningen, som den särskilde åklagaren Robert Mueller avslutade tidigare i år, har nu blivit en brottsutredning, rapporterar medier i USA.

Det finns inga uppgifter om exakt när undersökningen gick in i den nya fasen, som enligt tv-kanalen Fox News innebär att vittnesmål kan avkrävas och åtal väckas. Åtgärden lär spä på spekulationer om att president Donald Trump utnyttjar justitiedepartementet för att komma åt egna fiender, skriver tidningen The New York Times.

Den tidigare FBI-chefen Mueller undersökte under knappt två år Rysslands påverkan på valrörelsen 2016 samt huruvida president Trumps kampanj agerat i maskopi med Moskva – något som bland annat resulterade i minst 34 åtal.

Men presidenten kallade upprepade gånger Muellerutredningen för "häxjakt" och uppmanade justitieminister William Barr att utreda dess upprinnelse.

Barr, som anses stå Trump nära, inledde en sådan granskning i april. Den fick bland annat till uppgift att undersöka om federala myndigheter överträdde sina befogenheter när sökte bringa klarhet i Rysslands inblandning i valrörelsen. Donald Trump har bland annat hävdat att domstolsbeslutet att övervaka hans tidigare kampanjrådgivare Carter Page var politiskt motiverat och gynnade hans motståndare.