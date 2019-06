Grandmaster Flash: Coolt att få träffa kungen

Fakta

Joseph Saddler föddes på Barbados 1958 men växte upp i Bronx i New York.

Artistnamnet fick han genom att kombinera sitt smeknamn "Flash" med att han en gång hade blivit kallad "Grandmaster" efter att ha varit DJ på en fest.

Räknas i dag som en av hiphopens verkliga pionjärer. När han började fanns varken mixerbord eller "scratching". Han var tvungen att själv uppfinna ett sätt att få skivan att fortsätta röra sig, trots att man drog den fram och tillbaka med händerna. Han snickrade ihop sin egen utrustning, med material från soptippar, tygfabriker och mataffärer.

Med gruppen The Furious Five lade han, tillsammans med Afrika Bambaataa och Sugar Hill Gang grunden till det som blev hiphop. Första skivan "The messege" släpptes 1982. Titellåten anses vara en av de bästa hiphoplåtarna genom tiderna.

2007 valdes han som första hiphopakt någonsin in i Rockens Hall of Fame.

Tisdag den 11 juni tar han emot Polarpriset som instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. I år går priset också till violinisten Anne-Sophie Mutter och stiftelsen Playing for change. Pristagarna får en miljon kronor vardera.