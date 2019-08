Foto: Tony Gutierrez/AP/TT

USA:s största biltillverkare General Motors resultat i andra kvartalet var bättre än analytiker räknat med.

Nettovinsten på 2,42 miljarder dollar, motsvarande runt 23 miljarder kronor, under perioden april till juni ligger i linje med resultatet på 2,39 miljarder dollar motsvarande period i fjol.

Vinsten per aktie, rensat för engångseffekter, blev 1:66 dollar per aktie. Ekonomer hade räknat med 1:44 dollar per aktie, enligt en Reutersenkät.