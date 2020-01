Gelbakhiani är årets filmstjärnskott

Foto: Andreas Hillergren/TT

I onsdags nominerades han till en Guldbagge för sin insats i "And then we danced". Nu står det klart att skådespelaren Levan Gelbakhiani också har valts ut som en av årets mest lovande unga talanger.

Varje år presenterar European Film Promotion, EFP, tio unga skådespelare under titeln European Shooting Stars. Den här gången finns alltså georgiske Gelbakhiani som spelar huvudrollen i Levan Akins film "And then we danced" med i skaran. Bland de andra som har valts ut märks danska Victoria Carmen Sonne, som spelade en av rollerna i svenska Isabella Eklöfs "Holiday" och nederländske Bilal Wahib, 20 år, som är årets yngsta stjärnskott.

De tio utvalda presenteras inför filmindustrin, publiken och pressen på filmfestivalen i Berlin mellan den 21 och 24 februari, uppger EFP i ett pressmeddelande.