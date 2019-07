Fredricson: "Kan inte riktigt fatta det"

Foto: Andreas Hillergren/TT

Äntligen. Det var ordet han återkom till i segerintervjuerna.

Nu kan Peder Fredricson sluta tänka på titeln han suktat efter under alla dessa år.

Världsstjärnan efter den efterlängtade segern i Falsterbos GP-hoppning:

Fredricson vet inte själv hur många gånger han försökt vinna den främsta klassen i hästshowen, på den anläggning han besökte redan som barn och på den bana där han blivit både tvåa och trea genom åren.

För sex år sedan jublade han när storebror Jens red ärevarv på Lunatic. Han har också fått se sin fru Lisen vinna derbyt.

Fram till förra året saknade han båda titlarna. Nu har han vunnit båda.

– Nu är jag ikapp, säger han och skrattar.

Snabbast igen

På All In är Fredricson snudd på oslagbar i en omhoppning när allt stämmer. Det har han visat åtskilliga gånger och det visade han så sent som i omhoppningen mot Malin Baryard Johnsson vid GCT-tävlingarna i Stockholm för tre veckor sedan.

En dramatisk duell där Fredricson som siste ryttare red in och överträffade landslagskompisens tid.

På fredagseftermiddagen var det dags igen. Medvetet såg han till att vara snabbast av alla 50 ekipage i grundomgången.

Det innebar att han startade sist i omhoppningen.

– Jag hade turen att jag kunde se ryttaren som red före mig (italienaren Emilio Bicocchi). Han tog ledningen med två sekunder och jag pratade med förbundskaptenen (Henrik Ankarcrona) och det var bara ett läge.

Rida för fulla segel

Och det var?

– Gå för fulla segel. Det handlade om att rida så snabbt vi bara kan, men inte snabbare än så. Det är så lätt att en bom faller ned. Jag måste säga att det handlar om lite tur. Marginalerna är så oerhört små, säger han.

– Man vet aldrig om man tagit det förrän man tittar på displayen och hör publikens jubel.

Tur är samtidigt något man ofta förtjänar. Fredricsons 24 hundradelar tillgodo på Emilio Bicocchi och Evita hade måhända inslag av tillfälligheternas spel, men sedan han vann i Stockholm har Fredricson förfinat sin jakt på hundradelar.

– Jag har jobbat lite på omhoppningar, tillsammans med SOK (Sveriges olympiska kommitté) och det är skönt att det ger utdelning.

Långsammare i vänstersvängar

TT: Vad har du gjort?

– Jag har fått hjälp att analysera videofilmer från alla omhoppningar för att se vilka som är mina styrkor och svagheter. Jag fick precis analysen som säger att mina vänstersvängar alltid är lite långsammare än mina högersvängar.

– På den här banan i omhoppningen var det bara vänstersvängar, så jag visste att jag var tvungen att stå på.

Segern gav runt 700 000 kronor i prispengar.

Nästa uppgift blir att försvara fjolårets derbyseger. Sedan är det laghoppningen i Nations Cup på söndag.

På frågan om det blir på All In passar Fredricson.

– Vi får återkomma till det, säger han.

Bengtsson fyra

Vid sidan av Fredricsons glädje drog en annan högt meriterad svensk ryttare på smilbanden. Rolf-Göran Bengtsson, 57, kan sannerligen än. Han var felfri på Carlyle och slutade fyra. Ett styrkebesked av veteranen som gör att han till och med kan blanda sig i kampen om en plats i EM-truppen.

Annika Axelsson fick ett nedslag i omhoppningen och stannade på fem fel totalt. Douglas Lindelöw fällde två bommar och Linda Heed, även hon felfri i grundomgången rev fyra hinder i omhoppningen.

Trea bakom Fredricson och Bicocchi var fransmannen Mathieu Billot på Quel Filou.

Malin Baryard Johnssons två nedslag var ett för mycket för att nå omhoppningen. En klar missräkning för landslagsstjärnan.

Indiana radade länge upp felfria rundor men hade en tung helg när Global Champions Tour stannade till i Paris förra helgen.

Det såg inte bättre ut i Falsterbo. Söndagens laghoppning får visa om stoet hamnat i en formsvacka med fem veckor kvar till EM i Rotterdam.