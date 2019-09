Fortsatt många fall av TBE

Foto: Fredrik Sandberg / TT

TBE har på senare år fått allt större spridning i landet, och sommaren 2019 är inget undantag. Totalt rapporterades 214 fall av smittan, en av de högsta noteringarna hittills.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti rapporterades totalt 214 fall av TBE i Sverige, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Det gör sommaren 2019 till en av de TBE-rikaste som uppmätts hittills.

I fjol rapporterades 170 fall in under motsvarande period, året innan 203. Femårsperioden dessförinnan hade 124 inrapporterade fall per sommar i snitt.

– Vi kan se en tydlig ökning av antalet fall av TBE de senaste tre åren, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som menar att det är svårt att svara på varför det blivit så.

– Det är ett komplicerat samspel mellan förekomsten av värddjur, fästingar och väder. Förra sommaren var till exempel väldigt torr, men sett till helåret rapporterades ändå ungefär lika många fall som 2017, vars sommarväder var mer gynnsamt för fästingar, säger Carlander.

Sprider sig västerut

Smittan har under senare år spridit sig västerut, och fått allt större fäste i Västra Götaland, Västmanland och i Värmland.

Fram till augusti i år hade totalt 231 fall av TBE rapporterats i hela landet, och då återstår september och oktober, två månader som statistiskt sett brukar ligga på samma nivå som sommarmånaderna.

Huruvida 2019 blir ett rekordår återstår dock att se.

– Det varierar så mycket mellan olika regioner och från år till år, så det är för tidigt att säga. I nuläget ligger det på ungefär samma nivåer som de två föregående åren, säger Carlander.

Ökar trots vaccinering

Antalet TBE-fall ökar, trots att rekordmånga svenskar vaccinerar sig. Antalet sålda vaccindoser har fördubblats på tre år, vilket TT skrivit om tidigare.

En ekvation som förvånar Folkhälsomyndigheten.

– Det är lite märkligt att smittan inte minskar när vaccineringen ökar. Det är svårt att spekulera i varför det är så, då vi inte vet vilka det är som vaccinerar sig, så det får vi titta närmare på, har Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, tidigare sagt till TT.