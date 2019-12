Fortsatt dödläge i tv-bråket

Foto: Anders Wiklund/TT

Än en gång har parterna i tv-bråket träffats i för att förhandla.

Efter mötet klargör TV4 att det dröjer innan Com Hem kan sända TV4 igen.

Com Hem och TV4 träffades under torsdagen för att hitta en lösning på konflikten.

– Tyvärr ville de inte förhandla med oss, säger Viktor Wallberg, kommunikationsdirektör på Tele2 som äger Com Hem, efter mötet.

– Vi tycker så klart att det är beklagligt, och är väldigt frustrerade över situationen,

Han meddelar också att företagets högsta prioritet är att fortsatt försöka få till en förhandling.

"Kommer dröja"

TV4 konstaterar att det kommer dröja innan Com Hem kan sända TV4 igen. Enligt vd:n Casten Almqvist är TV4 bundna genom åtaganden till EU-kommissionen att erbjuda rättigheter för internet-tv, så kallade OTT-rättigheter, till minst en aktör på marknaden efter Telias köp av TV4.

– Det viktiga att förstå är att vi har lovat och åtagit oss att förhandla med alla marknadens aktörer på lika villkor, det är inte så att en aktör kan tränga sig före i dörren genom att utnyttja sin dominerande ställning på marknaden, säger han till TT.

Förhandlingarna kommer inledas under första kvartalet 2020, tillägger han.

– Genom att först hota om att släcka ned kanalerna, och sedan verkställa det hotet har Com Hem försökt hota sig till en plats före alla andra. Egentligen handlar det om att man inte vill att vi ska förhandla med de andra, säger han.

Kanaler släckta

Natten mot onsdag släcktes TV4:s och C Mores sändningar för Com Hems 1,6 miljoner kunder efter ett bråk om nya sändningsrättigheter.

Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt utan avtal nästan en månad till, men avfärdat erbjudandet. TV4 har i sin tur uppgett att Com Hem under lång tid har krävt att få mer utan att betala mer.

Som ett motdrag i tv-kriget beslutade TV4 tidigare att stoppa all reklam från Tele2. Det beslutet har kanalen nu valt att inte verkställa.

– Vi har gjort en ny bedömning, säger Charlie Forsberg, presschef TV4.