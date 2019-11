Foto: David J. Phillip/AP/TT

Amerikanska apoteksjätten CVS slår marknadens förväntningar med sin delårsrapport tack vare köpet av sjukvårdsförsäkringsbolaget Aetna. Försäljningen steg med 6,4 procent under kvartalet medan nettovinsten lyfte 10,1 procent. CVS höjer även sin vinstprognos per aktie för 2019 till 6:97–7:05 dollar per aktie från tidigare 6:89–7:00 dollar.

CVS köpte Aetna förra året i en affär värderad till motsvarande över 500 miljarder svenska kronor.