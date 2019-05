Fler Hollywoodbolag hotar lämna Georgia

Fakta

Georgia är en populär plats att förlägga inspelningen av filmer och tv-serier.

Bland de 100 filmer per år som spelar in mest pengar i USA och Kanada brukar Georgia vara en av de fem vanligaste inspelningsplatserna. Av de 100 mest inkomstbringande filmerna 2017 hade 15 spelats in i delstaten, fler än i Kalifornien, där ju Hollywood ligger.

Källa: Organisationen Film LA