Filmrecension: Värdigt avslut för Skywalker-sagan

Foto: Disney

"Ingen är någonsin borta för evigt" mässade Luke Skywalker i trailern för den sista filmen om den dysfunktionella familjen Skywalker. Det visar sig stämma i den tungt nostalgiska och värdiga finalen.

Omedvetet men träffande beskrev Luke Skywalker också läget i filmindustrin i stort. Ingenting i vår populärkulturella skattkista får vila i frid, vilket väl "Star wars"-universum är det kanske tydligaste exemplet på.

Utan att spoila alltför mycket så kan man snabbt konstatera att "Star wars: The rise of Skywalker" är en tekniskt fulländad best of-kavalkad där alla de gamla spelarna gör avtryck på olika sätt.

General Leia Organa (Carrie Fischer i scener som filmats före hennes död) leder fortfarande rebellerna som möter tufft motstånd från det onda First Order, som snart får förskräcklig förstärkning.

Rey ger sig av med rebellpiloten Poe, Chewbacca och den före detta stormtroopern Finn för att söka hjälp i otaliga nya, spännande världar i en situation som snabbt eskalerar till den sista striden.

JJ Abrams, som med "Star wars: The force awakens" klarade språnget in i den nya erans rymdopera, är tillbaka vid kommandobryggan efter Rian Johnsons sprakande "Star wars: The last jedi" från 2017.

Alla inbitna gnällspikar på sociala medier får ursäkta men med facit i hand får man konstatera att mittenfilmen utgör höjdpunkten i den nya trilogin. Det strålande kraftfältet mellan Kylo Ren (Adam Driver) och Rey (Daisy Ridley), skapade i "The last jedi" ett viktigt dramatiskt centrum för resten av äventyret att vibrera omkring.

Den klassiska "Star wars"-kampen mellan ljus och mörker utgör magin även i den här berättelsens hjärta, men tro, hopp och kärlek smyger sig också in som viktiga teman. I de bästa scenerna mäter Rey och Kylo Ren sina krafter mot varandra i svindlande strider, ibland koncentrerade till deras egen mentala sfär.

Stark, kraften är i de båda, som Yoda hade uttryckt saken.

Huvudfrågan handlar om vem Rey egentligen är. Svaret kommer och det borde bli tillfredställande för alla som väntat på bokslutet. Samtidigt blir det tydligt att JJ Abrams har lite problem med att foga ihop resten av storyn och det vid det här laget enorma persongalleriet i den avlägsna galaxen.

Till slut känns det som att han mest bara öser på med gammal, förvisso härlig, "Star wars"-mytologi för att skapa ett så värdigt avsked som möjligt. "Star wars"-universum fortsätter som bekant att expandera – inte minst med gullige Baby Yoda i "The mandalorian" – men det känns mycket rimligt att sätta punkt för just den här sagan nu.