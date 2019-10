Filmrecension: Stripporna som ger igen

Foto: SF Studios

Strippor som blåser rika Wall Street-kunder är höstens festligaste och mest neonskimrande klasskampsskildring – inte minst tack vare en alldeles strålande Jennifer Lopez.

I en av "Hustlers" många snyggt orkestrerade scener fångas den vulgära pre-finanskriserans kanske mest dekadenta stund. På scen på strippklubben samlas alla tjejerna och dansar i slow motion framför r'n'b-stjärnan Usher, som tittar in och slänger pengar omkring sig.

Tuttar, sedlar, rusigt kaos till tonerna av den romantiskt nostalgiska Usher-hiten "Love in this club". Det är ett perfekt – och bisarrt vackert – ögonblick.

Sedan går botten ur hela världsekonomin. Men som Ramona, drottningen av strippstången på klubben, konstaterar ett par år senare: ingen har ställts till svars. Framför allt inte killarna som fortfarande glatt betalar "med pengar stulna ur brandmännens pensionsfonder" för att se Ramona och hennes strippkompisar. "Varför ska just vi följa reglerna i en värld där spelet är riggat", frågar hon sig.

"Hustlers" utspelas ur den yngre strippan Destinys (Constance Wu) perspektiv. Hon hamnar under Ramonas beskydd och de utvecklar en stark vänskap och en blomstrande business.

Det är inte för inte som "Hustlers" har jämförts med maffiaeposet "Maffiabröder", det här är också en klassisk story om uppgång och fall på samhällets skuggsida.

Fast det handlar, uppfriskande nog om kvinnor, kvinnlig vänskap och en alldeles underbar revansch för den stigmatiserade "strippan", som oftast brukar figurera som standardutsmyckning i filmer om män, ofta lite ur fokus med bara delar av kroppen i bild. I bästa fall, inte sällan möter hon en våldsam död.

I "Hustlers" vänder regissören Lorene Scafaria kameran mot stripporna. De är festliga, vulgära, snygga, sårbara och framförallt lever de under stor ekonomisk press. "Money makes the world go around" är en ständigt aktuell fras, som i den här filmen paras med den lika slitstarka "It's a mans world".

Den visuellt klatschiga "Hustlers" gör det enkelt att heja på det nutida Robin Hood-gänget, som med minimal klädsel, perfekt makeup och deffade kroppar tar från de rika och ger till sig själva.

Filmen är proppfull av karismatiska kvinnor, från veteraner som Mercedes Ruehl till stjärnor som Cardi B. Men mest av allt tillhör filmen Jennifer Lopez. Hon är fullkomligt strålande som den stenhårda men ändå så lättälskade Ramona – en andlig kusin till J-Lo-personan från den gamla hitlåten "Jenny from the block".