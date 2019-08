Fetischerna som följt Tarantino i karriären

Foto: Miramax

Quentin Tarantino har sagt att han ska sluta regissera efter sin tionde film, nästa film efter bioaktuella "Once upon a time in Hollywood". Här är fetischerna som följt honom genom karriären.

Filmreferenser

Innan han blev regissör jobbade Quentin Tarantino i en videoaffär. Alla filmer han älskade blev sedan byggstenar i hans egna verk. Tarantino döpte sitt första produktionsbolag till A Band Apart efter Jean-Luc Godards klassiker "Bande à part". Ändå har han mest "samplat" genres som ofta har blivit styvmoderligt behandlade och ansetts för "fula" av mer pretentiösa kritiker. Som spaghettivästern, kung-fu-film, blaxploitation och biljaktsrullar.

Minnesvärd filmreferens: I "Pulp fiction" träffar yrkesmördaren Vincent Vega (John Travolta) sin langare Lance (Eric Stoltz). "Kokain är dött som disco" förklarar Lance och erbjuder istället Vincent heroin av märket "Bava", en referens till den italienske gialloregissören Mario Bava.

Barfota fötter

Tarantino är känd för sin fotfetischism. Ingen kan ha undvikit alla närbilder på Uma Thurmans, Pam Griers, Rosario Dawson och Margot Robbies fötter när de dansar, går runt i morgonrock eller sitter på bio barfota.

Minnesvärda fötter: I vampyrfilmen "From dusk till dawn" (skriven av Tarantino men regisserad av Robert Rodriguez) reser bröderna Gecko till en strippklubb ute i öknen för att gömma sig från polisen. I en scen dansar en av vampyrerna (Salma Hayek) halvnaken med en orm. Tarantino, som själv spelar en av bröderna, får dricka utspilld öl genom att suga på hennes tår.

Hämnd

Bruden från "Kill Bill", stuntgänget från "Death proof", flygvärdinnan i "Jackie Brown" och nazistskalperargänget i "Inglorious basterds" är bara några av Tarantinos rättmätiga hämnare. I hans filmer är vedergällningen presenterad som ren katharsis.

Minnesvärd hämnd: Slavdrivaren Big John Brittle piskar slaven Djangos (Jamie Fox) fru, medan Django bönar och ber honom att sluta. "I like the way you beg boy" säger Big John. När Django återser slavdrivaren ger han igen med samma mynt. Han piskar Big John ordentligt och levererar repliken "I like the way you die boy" innan han skjuter honom.

Fejkad produktplacering

Istället för riktiga varumärken föredrar Quentin Tarantino att hitta på egna märken som återkommer i hans filmer. Exempelvis drycken "GO Juice" och den hawaiianska hamburgerkedjan "Big Kahuna Burger".

Minnesvärd fejkprodukt: Under eftertexterna till "Once upon a time in Hollywood" syns den avdankande tv-stjärnan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i en reklamfilm för cigarettmärket "Red Apple". Dalton säger att Red Apple "ger mindre halsbränna" än andra märken. När tagningen är över börjar han svära över att cigaretten smakar skit.