Färjestads överkörning: Sju mål på 16 minuter

Sju mål av sju olika målskyttar – på bara 16 minuter. Färjestad stod för en sällan skådad målexplosion hemma mot nykomlingen Oskarshamn i den första perioden.

Linus Johansson inledde målskyttet efter fyra minuter och när Victor Ejdsell och Jarno Kärki gjorde varsitt mål inom loppet av 13 sekunder byttes Fredrik Pettersson-Wentzel ut mot Tex Williamsson efter 8.22.

Men det spelade ingen roll för Färjestad. Mindre än minuten efter målvaktsbytet gjorde Jesper Olofsson 4–0 och sedan fortsatte det rulla på.

Per Åslund, Ville Leskinen och Michael Lindqvist hittade alla in med varsin puck bakom Williamsson och hemmalaget ledde med 7–0 efter 16 minuters spel. Detta trots att hemmalaget endast hade skjutit tolv skott på mål.

– Efter 0–1-målet går väl all luft ur oss. Tunga ben och folk har lite flyktbeteende. Vi lämnar vår målvakt ensam, i alla fall på sex av de sju målen, säger Oskarshamns Johan Alm till C More efter första perioden.

Oskarshamns lagkapten efterfrågade framför allt en sak från sig själv och sina lagkamrater inför resten av matchen.

– Vi måste ha en stolthet gentemot varandra. Det spelar ingen roll vad det står på tavlan. Stolthet för grabbarna, för varandra och för klubbmärket. Upp med energin också men framför allt stoltheten, säger Alm.

Matchen pågår.