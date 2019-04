Färjestad tog kommandot i powerplay

Foto: Tommy Pedersen/TT

Det var som om Färjestad hade en spelare mer på isen – och när laget verkligen hade det blev det mål.

Karlstadslaget vann den första ishockeysemifinalen mot Djurgården med 5–2, efter två mål i numerärt överläge.

Färjestad var grundseriens vassaste lag i powerplay.

Då utnyttjade Karlstadslaget nära var fjärde läge.

I den första semifinalen mot Djurgården var hemmalaget 100-procentigt – tre mål på tre försök om man som stora delar av arenan räknar in Mikael Wikstrands bortdömda fullträff tidigt i första perioden; Linus Johansson flyttade på Djurgårdsmålvakten Adam Reideborns plockhandske på ett liknande sätt som Mattias Tedenby gjorde mot Adam Werner när HV71 avgjorde den första kvartsfinalen i Karlstad.

– Det var något som släppte mentalt i power play i dag, säger Färjestads Alexander Johansson till C More.

Virtanen gånger två

När Daniel Viksten styrde in 4–0 i Färjestads tredje powerplay mitt i andra perioden var matchen i praktiken över.

– Det kändes bra från start, vi fick ett bra flow och hittade spelet som vi behövde för att diktera matchen, säger Johansson.

Då hade backen Jesse Virtanen öppnat målskyttet i samma spelform och Joakim Nygård utnyttjat Michael Lindqvists passning fram till 2–0 i första perioden.

Djurgårdens första hyfsade period i matchen avslutades med att Virtanen, Färjestads bästa poänggörare i grundserien, gjorde sitt andra mål fram till 3–0.

Om allt var besvärligt i kvartsfinalserien mot HV71 gick det betydligt enklare för Färjestad i den första semifinalen.

Vaknade för sent

Djurgården kom till den första semifinalen med fyra raka segrar utanför Hovet, inklusive grundserieepilogen i Karlstad då Jacob Josefson avgjorde straffläggningen.

Styrkan på bortais var nu som bortblåst och när uppryckningen kom var det för sent.

– Vi var inte med på banan i de två första perioderna och det blev lite sent när vi hittade rätt i tredje, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson tlll C More.

– Det är tur att det är ny match på måndag.

Visserligen åstadkom Djurgården två reduceringar – Sebastian Strandberg i numerärt överläge i slutet av andra perioden och Axel Jonsson-Fjällby lite mer än fem minuter in i den tredje – men riktigt spännande blev det inte.

Färjestad höll undan relativt bekvämt även om trycket mot målvakten Markus Svensson stundtals var stort i den tredje perioden. Martin Johansson satte 5–2 när Djurgården hade plockat ut målvakten.

Match två spelas på Hovet på måndag.