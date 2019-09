Färjestad bortaslog Brynäs

Samuel Erssons utsågs till bästa målvakt i hockeyallsvenskan förra säsongen. Nu tar han för sig även i SHL – men fick trots en fin hemmapremiär varken vinst eller poäng med sig då Brynäs förlorade mot gästande Färjestad med 1–2.

Brynäs inledde hösten med en vinst i premiären borta mot Frölunda och förlust efter förlängning – även det borta – mot Linköping i tisdags.

När det nu var dags för hemmapremiär stod Färjestad på andra sidan. Ett lite speciellt möte för Samuel Ersson som för två år sedan var tredjemålvakt i Gävleklubben och på grund av en rörig skadesituation då fick göra ett oväntat inhopp efter en period mot just Karlstadslaget.

Det blev en tung SHL-debut den gången med två snabbt insläppta mål samt slutligen förlust, och det har inte blivit några fler SHL-matcher för Ersson efter det förrän nu när han åter var tillbaka i Gävle.

Spelade bra

Men förra vinterns storsuccé i Västerås har såklart stärkt 19-åringen som läste spelet bra mot Färjestad och som den här lördagen såg ut som allt annat än en nykomling i ligan.

Ersson fick visserligen plocka pucken ur eget nät redan efter 6.42 av första perioden, då Per Åslund avslutade ett fint passningsspel för gästerna med att ta emot en puck i sidled och knäppa in pucken från höger sida.

Och han hade även lite tur med sig en handfull minuter senare då Färjestadsforwarden Michael Lindqvist prickade stolpen i stället för nätet men höll tätt i andra perioden där det istället var Brynäs som tog för sig allt mer.

Ersson fick kapitulera

Nye forwarden Jaedon Descheneau har visat sin målfarlighet under försäsongen och var nära kvittering nu när han försökte böka in pucken under Färjestadsmålvakten Markus Svensson men nekades mål då det inte syntes på videokollen om pucken var över linjen eller inte.

Minuten senare fick kanadensaren jubla ändå efter att forwardskompisen Tomi Sallinen snott åt sig pucken bakom Färjestadsmålet, tvärvänt och vispat in en kvittering till 1–1 köksvägen.

I tredje var det Brynäspress, Brynästryck och när det behövdes flera fina räddningar från Samuel Erssons sida, inte minst när Gustav Rydahl kom fri i en tidig spelvändning.

Men. Brynäs lyckades inte omsätta sin press till fler mål och halvvägs in i tredje perioden lyckades Ville Leskinen lura Ersson att gå åt fel håll samtidigt som Färjestadsforwarden lade in segerpucken (2–1) längs isen där Ersson borde ha stått.