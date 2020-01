Elva Baftanomineringar till "Joker"

Foto: Niko Tavernise

"Joker" har chans på inte mindre än elva priser vid årets Baftagala, Storbritanniens motsvarighet till Oscarsgalan. Det står klart när den brittiska filmakademin tillkännagivit samtliga nominerade inför galan, som äger rum den 2 februari.

Filmen om den psykiskt instabile Batman-skurken, med Joaquin Phoenix i huvudrollen, är nominerad i alla de tyngre kategorierna, så som bästa film, bästa regi (Todd Phillips) och bästa manliga huvudroll.

Martin Scorseses gangsterdrama "The Irishman" och Sam Mendes krigsfilm "1917" har också chans på en rad Baftapriser, med tio respektive nio nomineringar.

Samtliga tre är nominerade i kategorin bästa film, där de gör upp om titeln med Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood" och sydkoreanska "Parasit" av Bong Joon-Ho.