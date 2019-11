Einár: "Föråt för att jag har varvat er alla"

Fakta

Årets textförfattare: Jenny Wilson

Årets kompositör: Ilya Salmanzadeh

Årets internationella framgång: Robin “Robyn” Carlsson

Årets genombrott: Nils ”Einár” Grönberg

Årets låt: "I Don't Care" (Ed Sheeran, Justin Bieber) - Johan "Shellback" Schuster, Martin "Max Martin" Sandberg, Fred Gibson, Ed Sheeran, Justin Bieber, Jason Boyd

Årets konstmusik – stor ensamble/opera: Albert Schnelzer, Piano Concerto – "This is Your Kingdom"

Årets konstmusik – liten ensamble/kammarmusik: Staffan Storm – "Nachtseele"

Årets stipendiat: Imenella Mohamed

Årets hederspristagare: Ingela Pling Forsman

Musikförläggarnas Pris är ett musikpris som årligen delas ut till svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Det instiftades 2003 av branschorganisationen Musikförläggarna och dess syfte är att uppmärksamma årets mest framstående svenska musikskapare samt att föra svenskt musikskapande framåt.