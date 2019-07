DO:s krav: landslagsersättningar offentliga

Foto: Erik Simander/TT

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kräver att Svenska fotbollförbundet (SvFF) ska redovisa ersättningarna till dam- respektive herrlandslaget, enligt .

”Vi återkommer till DO inom den tidsram vi fått angiven och när våra svar är klara”, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i ett uttalande till SVT.

Sista dagen för förbundet att återkoppla till DO är den 16 augusti. Om DO anser att SvFF bryter mot diskrimineringslagen måste förbundet införa korrigeringar.

DO vill ha svar på flera frågor. Bland annat vill den statliga myndigheten att SvFF ska redovisa alla former av ersättning så som lön, bonus, förmåner och annan ersättning. DO vill även veta hur systemet kring ersättning till en fotbollsspelare ser ut och vad som avgör de olika ersättningarnas nivåer.

SvFF anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen för drygt tre veckor sedan på grund av misstänkt lönediskriminering i avtalen med dam- respektive herrlandslaget.

– Vi har rättvisa och likvärdiga landslagsavtal för både damer och herrar. Vår uppfattning är att de inte är diskriminerande, sade förbundets kommunikationschef Andreas Jansson till TT då.