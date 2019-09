Den ofrivillige "Kardashian"-stjärnan

Foto: Jessica Gow/TT

Vissa drömmer om att vara en del av familjen Kardashian-Jenner. Singer-songwritern Brandon Jenner ser det snarare som ett hinder för karriären.

Realityshowen "Keeping up with the Kardashians" har gjort familjen Kardashian-Jenner till en av vår tids mest kända. Serien följer främst Kourtney, Kim och Khloé Kardashian, och deras halvsystrar Kendall och Kylie Jenner. Men också föräldrarna Kris och Caitlyn Jenner samt den sistnämndes söner Brandon och Brody Jenner.

Brandon Jenner är en av dem som har valt att ta allt mindre plats i strålkastarljuset kring familjen. Den 38-årige musikern har tidigare varit en del av duon Brandon & Leah tillsammans med sin före detta fru Leah Felder, men är nu verksam under eget namn och har släppt tre ep-skivor sedan 2016.

Skriver om trauman

Som textförfattare inspireras han främst av dystra livshistorier.

– När jag ser att folk blir orättvist behandlade eller är med om tragiska händelser känner jag mig ledsen för deras skull och skriver om det, det är ett vanligt tema för mig, berättar han.

Han nämner olika tragedier, att vissa får sämre kort på handen i livet och det ofattbara i att människor förlorar sina barn i skolskjutningar.

– Jag känner mycket empati för andra människor.

TT: Vad har du själv varit med om?

– Mina tragedier ser lite annorlunda ut. Jag har förlorat vänner som har stått nära mig, jag har kämpat mycket med kärlek, avundsjuka och den här medfödda känslan av osäkerhet, är jag värdig det livet jag är född in i?

"Överkompenserar"

Han beskrivs ofta som väldigt annorlunda jämfört med andra familjemedlemmar, och håller själv med om det påståendet. Samtidigt har han i tidigare intervjuer berättat att han och syskonen har ett band som han tror kommer att överleva deras föräldrar.

– Människor har förutfattade meningar om vem jag är på grund av min familj. Kanske är det därför jag har överkompenserat och försökt att vara den totala motsatsen, säger han.

Men att födas som en Jenner har trots allt inte bara varit dåligt för musikskapandet. När han gick ut college behövde han inte se sig om efter jobb och försörjning – i stället byggde han en studio i sitt hus där han tillbringade dagar och nätter med att lära sig att göra musik.

– Det var det jag gjorde under flera år. Att växa upp i Malibu har också gjort att jag har fått syn på hur det ser ut bakom kulissen. Det finns många kända människor i Malibu, men kändisskapet gör dem inte lyckliga.

TT: Varför inte?

– Ibland har den mest kända personen den mörkaste energin. Jag kände i unga år att det inte är någonting som jag behöver för att vara lycklig. Det har gett mig andra anledningar att göra musik, säger han.

Nu jobbar Brandon Jenner med nytt material, och planerar att släppa ytterligare en ep före årsskiftet. Samtidigt är hans flickvän Cayley Stoker gravid med tvillingar.

– Det känns fantastiskt, jag är så lycklig, säger han.