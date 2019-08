Davis spelar Obama i ny serie

Foto: AP/TT

Den Oscarsbelönade skådespelaren Viola Davis kommer att spela USA:s tidigare presidenthustru Michelle Obama, .

Serien, som utvecklas av Showtime, kallas "First ladies", och handlar om några av de mest kända fruarna till USA:s presidenter. Under första säsongen är det förutom Obama även Eleanor Roosevelt och Betty Ford som porträtteras. Serien ska handla om den maktfaktor som kvinnorna har varit, och de beslut som de har påverkat som kanske aldrig har kommit till allmänhetens kännedom.

Davis har tidigare bland annat haft roller i "How to get away with murder" och "Fences".