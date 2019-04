David Lindgren släpper nytt i vår

Foto: Christine Olsson/TT

Efter flera år med Melodifestivalen behövde David Lindgren lite ledigt. Då kom inspirationen, och i vår släpper han ny musik.

Efter några hektiska år som programledare för Melodifestivalen både 2017 och 2018, och så lite turnerande på det, behövde David Lindgren lite ledigt. Det tog han sig i höstas, och då kom också inspirationen som ett brev på posten.

Resultatet är kommande singeln "Spinning around", som släpps den 24 maj. Låten är skriven av Fernando Fuentes, som tidigare har skrivit bland annat Lindgrens båda Melodifestivalbidrag "Skyline" och "Shout it out".

Tillsammans jobbar de på flera låtar och det är inte omöjligt att det kommer en ep lite längre fram.

Gör det själv

– Superroligt känns det. Det roliga är att jag gör det här själv utan skivbolag i ryggen. Det var så länge sedan jag släppte något, så jag kände att nu får jag ta tag i det själv och bli min egen lyckas smed, säger Lindgren.

"Spinning around" beskriver han som "en riktigt härlig, glad poplåt med liveblås och livestråkar".

– Den är en riktigt svängig och dansvänlig låt, med mer organiska element än jag vanligtvis brukar jobba med. Min fru säger att det är den bästa låt jag spelat in sedan "Shout it out"", säger han.

Och frun, Kristina Lindgren, borde veta. Hon är också artist och paret har delat scen flera gånger. Senast i gemensamma föreställningen "En kväll med Lindgrens" – ett koncept de tänker fortsätta utveckla framöver.

Turné väntar

I sommar väntar även "Diggiloo"-turné för David Lindgren, för fjärde gången i ordningen.

– Tjusningen med "Diggiloo" är att man är flera artister som gör det tillsammans. Och man slipper ha ångest för att det inte ska komma folk, man vet att det alltid är mycket publik. Det är bara glädje, och produktionen är extremt bra på att ta hand om sina artister och man får alltid ta med familjen. Det är viktigt för mig, säger han.