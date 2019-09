David Hasselhoff släpper coverplatta

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den amerikanske sångaren och skådespelaren David Hasselhoff är tätt förknippat med hitlåten "Looking for freedom", vars popularitet sammanföll med Berlinmurens fall 1989. För att hedra 30-årsjubileet av den historiska händelsen släpper Hasselhoff ett album, där han gör nya versioner, till exempel "Open your eyes" av bandet The Lords of the New Church. En musikvideo till låten är släppt, där David Hasselhoff står framför tv-skärmar som kablar ut budskapet "lögner!", rapporterar .

Låten gör han tillsammans med James Williamson från The Stooges och skivan genomsyras av fler samarbeten, med bland andra A Flock of Seagulls och Todd Rundgren. Även David Bowies "Heroes" från 1977 och Neil Diamonds "Sweet Caroline" från 1969 – den senare gästas av metalbandet Ministry – kommer att finnas med på albumet som heter just "Open your eyes" och släpps den 27 september.

Senast David Hasselhoff släppte ny musik var 2012, då albumet "This time around" kom ut.

Rättad: I en tidigare version uppgavs inte det fullständiga namnet på bandet som gjorde "Open your eyes".