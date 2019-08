David Bowie-klassiker blir sci-fi-serie

Foto: Jacques Brinon/AP/TT

I kultfilmen "The man who fell from earth" ("Mannen utan ansikte") från 1976 gjorde David Bowie sin första stora filmroll – som utomjording. Nu ska historien bli tv-serie, rapporterar .

Såväl filmen som den nya tv-serien baseras på Walter Tevis science fiction-roman med samma titel från 1963. Romanen handlar om en människolik utomjording som anländer till jorden med avancerad utomjordisk teknik för att kunna bygga rymdskepp och därmed rädda sin egen planets befolkning från undergång.

I den nya versionen är huvudrollen en modern tech-entreprenör i likhet med Elon Musk och Steve Jobs. Enligt upphovsmakarna på strömningstjänsten CBS All Access är visionen att göra en mer jordnära version där det känslomässiga står i fokus.

För regin står Alex Kurtzman som har skrivit manus till några av de senaste "Star trek"-filmerna och "Amazing Spider-Man 2" (2014) bland annat.

Utöver filmatiseringen från 1976, som regisserades av Nicolas Roeg, gjordes det även en mindre uppmärksammad tv-film 1987.